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Экс-глава МИД Австрии сообщила о переезде в Петербург

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила о переезде в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I.
Экс-глава МИД Австрии сообщила о переезде в Петербург
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Кнайсль напомнила, что была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руководит им.

«Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Кнайсль, отвечая на вопрос ТАСС о курсе доллара и евро, рассказала, что её это касается в меньшей степени, так как она получает зарплату в российской валюте.

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