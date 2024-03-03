В Удмуртии проголосуют за благоустройство общественных территорий в 2025 году

В Удмуртии голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году, стартует 15 марта.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Так, в Ижевске предлагают на выбор шесть объектов (леса, парки, пруды, аллеи, скверы), в Глазове — пять, в Сарапуле — три, в Можге — два.

В голосовании примут участие жители Воткинска и Воткинского района, а также Малопургинского и Завьяловского районов.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут оценить благоустройство территории у Южного речного вокзала на портале «Активный гражданин».