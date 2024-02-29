Жителям Москвы предложили оценить благоустройство Южного речного вокзала
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По словам чиновника, на территории проведена масштабная реконструкция, создана инфраструктура для работы городского транспорта.
Оборудованы места для отдыха, прогулочная набережная и пять причальных зон для судов разного класса.
Как в свою очередь отметил глава Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития столицы Максим Ликсутов, с момента открытия в 2023 году вокзал принял почти 245 тыс. посетителей.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют четыре объекта культурного наследия.