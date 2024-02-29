RT в Telegram
Подпишись

Жителям Москвы предложили оценить благоустройство Южного речного вокзала

Короткая ссылка
Москвичи смогут оценить благоустройство территории у Южного речного вокзала на портале «Активный гражданин».
Жителям Москвы предложили оценить благоустройство Южного речного вокзала

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам чиновника, на территории проведена масштабная реконструкция, создана инфраструктура для работы городского транспорта.

Оборудованы места для отдыха, прогулочная набережная и пять причальных зон для судов разного класса.

Как в свою очередь отметил глава Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития столицы Максим Ликсутов, с момента открытия в 2023 году вокзал принял почти 245 тыс. посетителей.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют четыре объекта культурного наследия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить