Жителям Москвы предложили оценить благоустройство Южного речного вокзала

Москвичи смогут оценить благоустройство территории у Южного речного вокзала на портале «Активный гражданин».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам чиновника, на территории проведена масштабная реконструкция, создана инфраструктура для работы городского транспорта.

Оборудованы места для отдыха, прогулочная набережная и пять причальных зон для судов разного класса.

Как в свою очередь отметил глава Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития столицы Максим Ликсутов, с момента открытия в 2023 году вокзал принял почти 245 тыс. посетителей.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют четыре объекта культурного наследия.