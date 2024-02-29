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В Москве отреставрируют четыре объекта культурного наследия

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящей реставрации четырёх объектов культурного наследия в центре столицы.
В Москве отреставрируют четыре объекта культурного наследия

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил чиновник, в их числе — памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади.

«Также специалисты приведут в порядок памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию «Булыжник — оружие пролетариата» в Парке Декабрьского восстания на улице 1905 года», — добавил Ефимов.

Работы планируется провести в течение 600 дней после подписания контракта с подрядчиком.

Ранее сообщалось о начале нового этапа реставрации кинотеатра «Ударник» на улице Серафимовича в Москве.

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