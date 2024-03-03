Более 3000 жителей СВАО Москвы воспользовались сервисом помощи при переезде

Из 4,7 тыс. новосёлов, участвовавших в программе реновации в СВАО, почти 3,4 тыс. прибегли к услугам бесплатного сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин напомнил, что сервис был создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и начал работать в 2020 году.

В настоящее время жителям доступно ещё пять электронных услуг и сервисов, помимо предоставления грузчиков и грузового транспорта. Это запись на осмотр квартиры, подписание договора, посещение нотариуса, загрузка документов, заявка на устранение дефектов.

Ранее сообщалось, что виртуальный помощник службы поддержки на портале mos.ru обработал свыше 4 млн сообщений жителей за четыре года работы.