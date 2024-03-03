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ТАСС: спецоперация в Ингушетии завершилась, режим КТО сохраняется

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Специальная операция, которая проводилась в городе Карабулаке в Ингушетии, завершилась. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.
ТАСС: спецоперация в Ингушетии завершилась, режим КТО сохраняется
  • globallookpress.com

По данным агентства, введённый в Карабулаке режим контртеррористической операции продолжает действовать. О сроках его действия не сообщается.

Ранее в УФСБ России по Ингушетии призвали не распространять недостоверные данные о КТО в Ингушетии.

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