ТАСС: спецоперация в Ингушетии завершилась, режим КТО сохраняется

Специальная операция, которая проводилась в городе Карабулаке в Ингушетии, завершилась. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

globallookpress.com

По данным агентства, введённый в Карабулаке режим контртеррористической операции продолжает действовать. О сроках его действия не сообщается. Ранее в УФСБ России по Ингушетии призвали не распространять недостоверные данные о КТО в Ингушетии.