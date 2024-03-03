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УФСБ призвало не распространять недостоверные данные о КТО в Ингушетии

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Управление ФСБ России по Ингушетии призывает местных жителей не распространять недостоверные данные о проведении контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке, заявили в пресс-службе ведомства.

Также там предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации по ст. 207.1 УК России.

Ведомство добавило, что официальные данные будут доводиться до общества по мере изменения обстановки оперативным штабом региона, а также информационным центром Национального антитеррористического комитета.

Ранее в части Карабулака в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. Это было сделано в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.

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