Ребёнок погиб при пожаре в Нижегородской области
- РИА Новости
По данным ведомства, в отсутствие хозяев за домом присматривали их живущие по соседству родственники. Они попросили мальчика сходить на участок и проверить, всё ли там хорошо. Спустя полчаса вспыхнул пожар.
«Огонь охватил 95 кв. м. Его ликвидировали 15 специалистов и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС России обнаружили тело 16-летнего подростка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о пожаре в Амурской области, в результате которого погиб мальчик 2022 года рождения.