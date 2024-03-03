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Ребёнок погиб при пожаре в Нижегородской области

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Пожар произошёл в пустующем жилом доме в Городце Нижегородской области. В результате инцидента погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ребёнок погиб при пожаре в Нижегородской области
  • РИА Новости

По данным ведомства, в отсутствие хозяев за домом присматривали их живущие по соседству родственники. Они попросили мальчика сходить на участок и проверить, всё ли там хорошо. Спустя полчаса вспыхнул пожар.

«Огонь охватил 95 кв. м. Его ликвидировали 15 специалистов и четыре единицы техники. Сотрудники МЧС России обнаружили тело 16-летнего подростка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в Амурской области, в результате которого погиб мальчик 2022 года рождения.

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