СК: маленький ребёнок погиб при пожаре в селе Приамурья

Полуторогодовалый ребёнок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, тело ребёнка 2022 года рождения было обнаружено во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме.

Кроме того, отмечается, что огнеборцы вывели с пятого этажа дома двоих детей в спасустройствах капюшонного типа. Ещё 25 человек вышли самостоятельно.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омской области произошёл пожар в монастыре.

Также в Красноярске прохожие спасли двух детей из горящей машины.