RT в Telegram
Подпишись

СК: маленький ребёнок погиб при пожаре в селе Приамурья

Короткая ссылка
Полуторогодовалый ребёнок погиб при пожаре в селе Варваровка Октябрьского района Приамурья.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, тело ребёнка 2022 года рождения было обнаружено во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме.

Кроме того, отмечается, что огнеборцы вывели с пятого этажа дома двоих детей в спасустройствах капюшонного типа. Ещё 25 человек вышли самостоятельно.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омской области произошёл пожар в монастыре.

Также в Красноярске прохожие спасли двух детей из горящей машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить