СК: маленький ребёнок погиб при пожаре в селе Приамурья
Информация об этом появилась в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.
По данным ведомства, тело ребёнка 2022 года рождения было обнаружено во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме.
Кроме того, отмечается, что огнеборцы вывели с пятого этажа дома двоих детей в спасустройствах капюшонного типа. Ещё 25 человек вышли самостоятельно.
По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.
Ранее в Омской области произошёл пожар в монастыре.
Также в Красноярске прохожие спасли двух детей из горящей машины.