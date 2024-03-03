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Мужчина утонул во время подводной охоты в Башкортостане

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Житель Башкортостана утонул во время подводной охоты на реке Уфе. О трагедии экстренным службам сообщили находившиеся неподалёку рыбаки.
Мужчина утонул во время подводной охоты в Башкортостане
  • РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе МЧС Башкортостана, инцидент произошёл у села Красный Ключ. Рыбачившие неподалёку очевидцы подняли мужчину из воды, однако он не подавал признаков жизни.

«Спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС оказали помощь в транспортировке мужчины. Медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация о жителе Харьковской области, который утонул в реке, пытаясь попасть в Румынию.

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