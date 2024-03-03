Мужчина утонул во время подводной охоты в Башкортостане
- РИА Новости
Как рассказали в пресс-службе МЧС Башкортостана, инцидент произошёл у села Красный Ключ. Рыбачившие неподалёку очевидцы подняли мужчину из воды, однако он не подавал признаков жизни.
«Спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС оказали помощь в транспортировке мужчины. Медики констатировали его смерть», — говорится в сообщении.
Ранее поступила информация о жителе Харьковской области, который утонул в реке, пытаясь попасть в Румынию.