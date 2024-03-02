ВЦИОМ: 85% россиян уверены, что у Путина есть стратегия и чёткий план действий

Большинство россиян, которые следили за посланием президента Федеральному собранию, уверены, что у Владимира Путина есть реалистичная стратегия развития страны на ближайшие несколько лет.

Об этом говорится в результатах исследования ВЦИОМ.

Так, 86% опрошенных заявили, что послание произвело на них положительное впечатление, а о том, что президент чётко и понятно выражал своё видение стратегических направлений развития страны, сообщили 85%.

«Среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Владимира Путина есть чёткий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет», — сообщает центр исследований.

Исследование Brand Analytics при этом показало, что национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым проектом в социальных сетях по итогам послания президента Федеральному собранию.