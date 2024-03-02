На программу «Время героев» за сутки подали уже более 14 тысяч заявок

Уже более 14 тыс. заявок подали граждане России на участие в образовательной программе «Время героев».

«Всего лишь позавчера, 29 февраля, президент России объявил о старте новой образовательной программы, на следующий день, 1 марта, заработал сайт программы, пошли первые заявки. А уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тыс.», — говорится в Telegram-канале программы.

Сайт «Времени героев» работает в штатном режиме, на все вопросы претенденты получают своевременные ответы. Регистрация участников продлится до 8 апреля.

В России 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев» — времягероев.рф.

Как отметил Дмитрий Песков, к участникам программы предъявляются простые и понятные требования: быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости.