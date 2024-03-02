RT в Telegram
Подпишись

На программу «Время героев» за сутки подали уже более 14 тысяч заявок

Короткая ссылка
Уже более 14 тыс. заявок подали граждане России на участие в образовательной программе «Время героев».
На программу «Время героев» за сутки подали уже более 14 тысяч заявок
  • Gettyimages.ru

«Всего лишь позавчера, 29 февраля, президент России объявил о старте новой образовательной программы, на следующий день, 1 марта, заработал сайт программы, пошли первые заявки. А уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тыс.», — говорится в Telegram-канале программы.

Сайт «Времени героев» работает в штатном режиме, на все вопросы претенденты получают своевременные ответы. Регистрация участников продлится до 8 апреля.

В России 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев» — времягероев.рф.

Как отметил Дмитрий Песков, к участникам программы предъявляются простые и понятные требования: быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО и не иметь судимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить