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НАК: блокированные в Карабулаке боевики планировали резонансные теракты

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Боевики в ингушском Карабулаке при попытке задержания начали стрелять по силовикам, сотрудники правоохранительных органов вступили в бой с бандитами, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
НАК: блокированные в Карабулаке боевики планировали резонансные теракты
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Жителей домов, прилегающих к району, в котором проводится операция, эвакуировали, обстановка контролируется, подчеркнули в НАК.

«В одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», — сообщает комитет.

2 марта режим контртеррористической операции ввели в части Карабулака в Ингушетии. Это было сделано в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.

Стрельба из автоматов и взрывы попали на видео, которое опубликовал RT. По данным источника RT, в доме скрывается около пяти-шести боевиков, которые готовили теракты.

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