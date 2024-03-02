RT показал видео с места перестрелки в Карабулаке, где объявили режим КТО
- РИА Новости
По данным источника RT, в доме в Карабулаке скрывается около пяти-шести боевиков, которые готовили теракты.
Власти просят граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.
2 марта режим контртеррористической операции ввели в части Карабулака в Ингушетии. Это было сделано в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.