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RT показал видео с места перестрелки в Карабулаке, где объявили режим КТО

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Стрельба из автоматов и взрывы были слышны в городе Карабулак в Ингушетии, в части которого ранее объявили режим контртеррористической операции. RT публикует видео с места событий.
RT показал видео с места перестрелки в Карабулаке, где объявили режим КТО
  • РИА Новости

По данным источника RT, в доме в Карабулаке скрывается около пяти-шести боевиков, которые готовили теракты.

Власти просят граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

2 марта режим контртеррористической операции ввели в части Карабулака в Ингушетии. Это было сделано в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.

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