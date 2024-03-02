Жога: более 10 тысяч заявок подано на кадровую программу «Время героев»
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2 марта Жога, а также командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, сопредседатель «Ассоциации ветеранов СВО», участник боевых действий Илья Донцов, герой России, офицер Росгвардии Сергей Белозёров встретились с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе и провели открытый диалог.
Журналист задал вопрос о программах для участников спецоперации, которые будут заниматься управленческим делом.
«Вы про программу «Время героев», которую анонсировал наш президент? Вчера буквально эта программа стартовала, портал открыл в 18:00 приём заявок и вот, два часа назад, я проверял, на тот момент уже было более 10 тыс. заявок. Эта программа рассчитана и предназначена именно для ребят СВО, участников СВО, действующих военнослужащих», — сказал Жога.
В России 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев» — времягероев.рф.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил порядок участия российских военных из зоны специальной военной операции в кадровой программе «Время героев».