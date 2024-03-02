RT в Telegram
Подпишись

Жога: более 10 тысяч заявок подано на кадровую программу «Время героев»

Короткая ссылка
Более 10 тыс. заявок уже подано на кадровую программу «Время героев», запущенную 1 марта, заявил председатель Народного Совета ДНР Артём Жога.
Жога: более 10 тысяч заявок подано на кадровую программу «Время героев»
  • Gettyimages.ru

2 марта Жога, а также командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, сопредседатель «Ассоциации ветеранов СВО», участник боевых действий Илья Донцов, герой России, офицер Росгвардии Сергей Белозёров встретились с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе и провели открытый диалог.

Журналист задал вопрос о программах для участников спецоперации, которые будут заниматься управленческим делом.

«Вы про программу «Время героев», которую анонсировал наш президент? Вчера буквально эта программа стартовала, портал открыл в 18:00 приём заявок и вот, два часа назад, я проверял, на тот момент уже было более 10 тыс. заявок. Эта программа рассчитана и предназначена именно для ребят СВО, участников СВО, действующих военнослужащих», — сказал Жога.

В России 1 марта начал работу официальный сайт программы «Время героев» — времягероев.рф.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил порядок участия российских военных из зоны специальной военной операции в кадровой программе «Время героев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить