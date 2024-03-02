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Власти Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим при падении беспилотника

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Власти Санкт-Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим в результате падения беспилотника.

«Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл на место происшествия и встретился с жителями... Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счёт города», — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга

Кроме того, отмечается, что при необходимости длительного ремонта собственники получат также компенсацию на оплату услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга беспилотник повредил жилые дома. Было эвакуировано около 100 человек. За помощью к врачам обратились шесть жителей

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