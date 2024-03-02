Более 500 тысяч человек уже приняли участие в тестовом голосовании в Москве

В Москве к настоящему моменту более 500 тыс. человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России.

Об этом говорится на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.

«Мы не сомневались, что перед выборами президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования — беспрецедентная цифра», — сказал руководитель штаба и глава корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв.

Ранее сообщалось, что в Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента России.

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