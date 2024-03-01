Девушка не справилась с управлением авто и разбила несколько машин в Петербурге

Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и разбила несколько машин в Санкт-Петербурге.

Прохожий позвонил в полицию и сообщил, что женщина на чёрном авто разбила около четырёх машин и скрылась.

«По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица», — говорится в сообщении правоохранителей.

Уточняется, что женщина была в трезвом состоянии и просто не справилась с управлением.

Ранее сообщалось, что первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал.

Видео с ЧП из соцсетей помогло полиции найти хулигана — «угонщику» всего семь лет.