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В Башкирии пятерых участников преступной группы обвинили в похищении человека

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Пяти участникам преступной группы в Башкирии предъявили обвинение в похищении человека, разбое и вымогательстве.
В Башкирии пятерых участников преступной группы обвинили в похищении человека
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Предъявлено обвинение пятерым участникам преступной группы в возрасте от 27 до 39 лет», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2023 года фигуранты дела обвинили двух человек в преступлении против половой неприкосновенности девушек и стали вымогать у них деньги, после чего избили одного из них.

Ранее следователи СК в Новосибирске заявили о похищении мужчины около главного железнодорожного вокзала города.

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