В Башкирии пятерых участников преступной группы обвинили в похищении человека

Пяти участникам преступной группы в Башкирии предъявили обвинение в похищении человека, разбое и вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Предъявлено обвинение пятерым участникам преступной группы в возрасте от 27 до 39 лет», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2023 года фигуранты дела обвинили двух человек в преступлении против половой неприкосновенности девушек и стали вымогать у них деньги, после чего избили одного из них.

Ранее следователи СК в Новосибирске заявили о похищении мужчины около главного железнодорожного вокзала города.