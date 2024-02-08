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В центре Новосибирска похитили мужчину

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Следователи СК в Новосибирске заявили о похищении мужчины около главного железнодорожного вокзала города.
В центре Новосибирска похитили мужчину
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Как указывает ведомство, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении группы мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК России (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — отмечается в заявлении.

Согласно имеющейся у следователей информации, 7 февраля на улице Вокзальная магистраль на двух мужчин напали неизвестные. В результате конфликта одного из потерпевших похитили, забрав в машину.

В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают злоумышленников и пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней.

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