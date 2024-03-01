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В Госдуме обсудят последствия изменения лимита беспошлинного ввоза товаров

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что планирует провести заседание экспертного совета по детенизации (обелению) экономики, участники которого обсудят возможные последствия изменения лимита беспошлинного ввоза для бизнеса и людей.
В Госдуме обсудят последствия изменения лимита беспошлинного ввоза товаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Нужно очень внимательно посмотреть, какую выгоду бюджет получит от снижения потолка до €200. В этом случае, вполне вероятно, могут возникнуть схемы обхода ограничений», — пояснил Кирьянов.

Со своей стороны, председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ выразил мнение, что снижение лимита противоречит интересам россиян, так как сделает для них недоступным ряд востребованных, но не производящихся в России товаров. Об этом он написал в письме в адрес вице-премьера Алексея Оверчука, а также в Минэкономразвития и в Минпромторг.

В ответе Минэкономразвития говорится, что представители делового сообщества и органов власти занимают различные позиции. В обсуждении участвуют представители Минпромторга, Минфина, Федеральной таможенной службы, Федеральной антимонопольной службы, входящие в подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Ранее сообщалось, что в России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом.

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