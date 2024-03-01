В Госдуме обсудят последствия изменения лимита беспошлинного ввоза товаров

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что планирует провести заседание экспертного совета по детенизации (обелению) экономики, участники которого обсудят возможные последствия изменения лимита беспошлинного ввоза для бизнеса и людей.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Нужно очень внимательно посмотреть, какую выгоду бюджет получит от снижения потолка до €200. В этом случае, вполне вероятно, могут возникнуть схемы обхода ограничений», — пояснил Кирьянов.

Со своей стороны, председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ выразил мнение, что снижение лимита противоречит интересам россиян, так как сделает для них недоступным ряд востребованных, но не производящихся в России товаров. Об этом он написал в письме в адрес вице-премьера Алексея Оверчука, а также в Минэкономразвития и в Минпромторг.

В ответе Минэкономразвития говорится, что представители делового сообщества и органов власти занимают различные позиции. В обсуждении участвуют представители Минпромторга, Минфина, Федеральной таможенной службы, Федеральной антимонопольной службы, входящие в подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Ранее сообщалось, что в России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом.