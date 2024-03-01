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Названы регионы-лидеры по передаче данных о ТКО в федеральную систему учёта

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По данным Российского экологического оператора, Нижегородская, Челябинская, Свердловская и Иркутская области, а также Республика Башкортостан стали лидерами по внесению информации об утилизации мусора в федеральную государственную информационную систему учёта твёрдых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Названы регионы-лидеры по передаче данных о ТКО в федеральную систему учёта
  • AFP

Как информирует телеканал «360», в соответствии с приказом Минприроды, субъекты России должны своевременно передавать информацию об источниках образования и местах накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также об объектах обработки, утилизации и размещения ТКО и о нормативах их накопления.

На текущий момент данные в ФГИС УТКО передают 85 регионов, уточнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Федеральная система учёта позволяет сделать отрасль по обращению с отходами прозрачной. По словам главы РЭО, это также является «ещё одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс.

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