Названы регионы-лидеры по передаче данных о ТКО в федеральную систему учёта
- AFP
Как информирует телеканал «360», в соответствии с приказом Минприроды, субъекты России должны своевременно передавать информацию об источниках образования и местах накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также об объектах обработки, утилизации и размещения ТКО и о нормативах их накопления.
На текущий момент данные в ФГИС УТКО передают 85 регионов, уточнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Федеральная система учёта позволяет сделать отрасль по обращению с отходами прозрачной. По словам главы РЭО, это также является «ещё одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране».
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс.