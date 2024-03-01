Бастрыкин проконтролирует дело о нарушении прав ребёнка-инвалида из Златоуста
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) в течение трёх лет не может выйти на улицу из-за узких дверных проёмов в квартире, где он проживает со своей семьёй. Кроме того, в подъезде нет возможности установить пандусы.
Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Доклад по делу представит и.о. руководителя СУ СК России по региону Константин Правосудов.
Ранее RIA56 сообщало, что в бюджете Оренбургской области на господдержку семей и детей предусмотрено более 50 млрд рублей в 2024 году.