Бастрыкин проконтролирует дело о нарушении прав ребёнка-инвалида из Златоуста

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход дела о нарушении жилищных прав ребёнка-инвалида из Златоуста (Челябинская область).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) в течение трёх лет не может выйти на улицу из-за узких дверных проёмов в квартире, где он проживает со своей семьёй. Кроме того, в подъезде нет возможности установить пандусы.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Доклад по делу представит и.о. руководителя СУ СК России по региону Константин Правосудов.

Ранее RIA56 сообщало, что в бюджете Оренбургской области на господдержку семей и детей предусмотрено более 50 млрд рублей в 2024 году.