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Собянин: в Московском авиацентре появилась техника для ремонта вертолётов

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Мэр Сергей Собянин сообщил, что в Московском авиацентре появились две машины для ремонта вертолётов в полевых условиях.
Собянин: в Московском авиацентре появилась техника для ремонта вертолётов
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Речь о передвижной мастерской с жилым модулем, созданной на базе КамАЗ, и кране-манипуляторе, изготовленном на базе «Урала», с помощью которого можно перевозить и устанавливать тяжёлые компоненты, написал мэр в своём Telegram-канале.

«Обе машины созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра», — добавил Собянин.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион расширяет сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации.

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