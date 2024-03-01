Собянин: в Московском авиацентре появилась техника для ремонта вертолётов
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Речь о передвижной мастерской с жилым модулем, созданной на базе КамАЗ, и кране-манипуляторе, изготовленном на базе «Урала», с помощью которого можно перевозить и устанавливать тяжёлые компоненты, написал мэр в своём Telegram-канале.
«Обе машины созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра», — добавил Собянин.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что регион расширяет сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации.