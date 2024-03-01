Треть челябинцев за последние три года работали во время отпуска

В ходе недавнего исследования выяснилось, что каждый третий житель Челябинска (32%) с 2021 по 2024 год хотя бы раз выходил на работу во время своего отпуска.

Из них 23% делали так один или два раза, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

«Ещё 9% опрошенных отметили, что более четырёх раз вовлекались в рабочие процессы во время отпуска», — прокомментировали в пресс-службе.

При этом 55% респондентов заявили, что не готовы работать во время отпуска, а 41% даже не просматривает деловую переписку.

Звонки от коллег во время отдыха принимают 48% челябинцев.

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