Треть челябинцев за последние три года работали во время отпуска
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Из них 23% делали так один или два раза, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».
«Ещё 9% опрошенных отметили, что более четырёх раз вовлекались в рабочие процессы во время отпуска», — прокомментировали в пресс-службе.
При этом 55% респондентов заявили, что не готовы работать во время отпуска, а 41% даже не просматривает деловую переписку.
Звонки от коллег во время отдыха принимают 48% челябинцев.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.