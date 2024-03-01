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В Челябинской области 77 детей родились 29 февраля

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В Челябинской области 29 февраля появились на свет 77 новорождённых.
В Челябинской области 77 детей родились 29 февраля
  • Gettyimages.ru

Их следующий «официальный» день рождения наступит только через четыре года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу госкомитета по делам ЗАГС региона.

За месяц всего родилось 2212 детей: 1127 мальчиков и 1085 девочек.

Кроме того, 37 пар выбрали 29 февраля днём своего бракосочетания, отметили в ведомстве.

Всего в феврале в регионе состоялось 1238 свадеб, при этом 210 пар выбрали для бракосочетания красивую дату — 24.02.2024.

Ранее исследование, проведённое в России, показало, что 19% служебных романов оканчиваются свадьбой.

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