В Челябинской области 77 детей родились 29 февраля

В Челябинской области 29 февраля появились на свет 77 новорождённых.

Их следующий «официальный» день рождения наступит только через четыре года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу госкомитета по делам ЗАГС региона.

За месяц всего родилось 2212 детей: 1127 мальчиков и 1085 девочек.

Кроме того, 37 пар выбрали 29 февраля днём своего бракосочетания, отметили в ведомстве.

Всего в феврале в регионе состоялось 1238 свадеб, при этом 210 пар выбрали для бракосочетания красивую дату — 24.02.2024.

Ранее исследование, проведённое в России, показало, что 19% служебных романов оканчиваются свадьбой.