Эксперты RT проведут дискуссию «Международная журналистика в горячих точках»

Эксперты RT расскажут о работе военных корреспондентов в ходе дискуссии «Международная журналистика в горячих точках» на Всемирном фестивале молодёжи.

В мероприятии примут участие корреспондент телеканала RT на арабском Максим Аль-Тури, главный режиссёр RTД Артём Сомов, руководитель ближневосточного бюро RT Мария Финошина, специальный корреспондент RT на русском Влад Андрица и оператор Ruptly Константин Кобаидзе.

Модератором площадки выступит ведущая RT International Оксана Бойко.

Также пройдёт творческая встреча с ведущим RT International Марком Суше Рори. Он расскажет о своей карьере в России и особенностях отечественного телевидения, поделится личным опытом и раскроет причины переезда.

Мероприятие пройдёт 3 марта в 17:30 в международном аэропорту ВФМ (конференц-зал «Мечников»).

Ранее стало известно, что первое российское агентство видеоновостей Ruptly стало официальным видеоагентством Всемирного фестиваля молодёжи 2024, который проходит на федеральной территории «Сириус» (Сочи) с 1 по 7 марта.