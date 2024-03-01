Компания из Москвы займётся развитием инфраструктуры для электрокаров в Удмуртии
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Компания Hyper планирует стать инвестором создания сети зарядных станций на территории региона, а впоследствии — взять на себя управление внедрением ЭЗС, обеспечение их эксплуатации и сервисного обслуживания.
Кроме того, компания «предоставит программные платформенные решения для эксплуатации зарядных станций и их взаимодействия с конечными пользователями — владельцами электрических транспортных средств».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году доля электромобилей в Москве достигнет 7%, а количество электрозарядных станций (ЭЗС) увеличится до 30 тыс.