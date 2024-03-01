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Компания из Москвы займётся развитием инфраструктуры для электрокаров в Удмуртии

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Власти Удмуртии и компания из Москвы заключили соглашение в рамках стратегии развития электротранспорта на территории республики. Компания применит меры стимулирования спроса на электромобили в регионе с одновременным развитием зарядной инфраструктуры.
Компания из Москвы займётся развитием инфраструктуры для электрокаров в Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Компания Hyper планирует стать инвестором создания сети зарядных станций на территории региона, а впоследствии — взять на себя управление внедрением ЭЗС, обеспечение их эксплуатации и сервисного обслуживания.

Кроме того, компания «предоставит программные платформенные решения для эксплуатации зарядных станций и их взаимодействия с конечными пользователями — владельцами электрических транспортных средств».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году доля электромобилей в Москве достигнет 7%, а количество электрозарядных станций (ЭЗС) увеличится до 30 тыс.

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