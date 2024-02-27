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Собянин: число ЭЗС в Москве к 2030 году достигнет 30 тысяч

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году доля электромобилей в Москве достигнет 7%, а количество электрозарядных станций (ЭЗС) увеличится до 30 тыс.
Собянин: число ЭЗС в Москве к 2030 году достигнет 30 тысяч
  • РИА Новости

На данный момент электромобили составляют лишь 0,2% автомобильного парка Москвы, пишет газета «Известия» со ссылкой на личный сайт мэра.

«Чтобы подготовить город к массовому использованию электромобилей, правительство Москвы будет стимулировать создание развитой сети зарядных станций на улицах, во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что россияне приобрели 10,4 тыс. подержанных электромобилей в 2023 году, что на 20% больше по сравнению с 2022-м.

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