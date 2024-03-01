Часть россиян готовы сообщать компаниям свои личные данные в обмен на бонусы

Больше половины россиян (58%), принявших участие в новом исследовании, признались, что скорее доверят личные данные представителям коммерческих компаний, чем искусственному интеллекту.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса консалтинговой компании Rybycore.

Большинство респондентов (78%) в любом случае не хотели бы делиться с коммерческими компаниями своими персональными данными, при этом 45% из них готовы рассказать о своих покупательских предпочтениях, чтобы получить скидку или персональное предложение.

Почти 70% опрошенных больше доверяют компаниям, чьими услугами или товарами пользуются на постоянной основе.

Каждый пятый россиянин готов передавать персональные данные лишь известным компаниям, тогда как 9% могут рассказать о себе и своих вкусах любой компании, независимо от её масштаба.

Ранее исследование показало, что большинство россиян (80%) положительно оценивают принятие закона о самозапрете на кредиты.