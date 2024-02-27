Большинство россиян поддержали закон о самозапрете на кредиты

Новое исследование показало, что большинство россиян (80%) положительно оценивают принятие закона о самозапрете на кредиты.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на маркетплейс «Выберу.ру».

Выяснилось, что 36% респондентов планируют установить самозапрет на выдачу займов и кредитов.

Попробовали бы его использовать и оценили механизм работы 28% участников исследования.

Не планируют сами пользоваться инструментом, но посоветуют его установить своим пожилым родственникам 8% опрошенных.

Опрос проводился среди трёх тысяч пользователей сервиса в возрасте от 22 до 65 лет.

Ранее сообщалось, что россияне в новом исследовании признались, что время от времени сталкиваются с непредвиденными расходам, при этом 64% респондентов отметили, что в связи с этим тратят больше запланированного.