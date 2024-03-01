В Крыму отреагировали на обсуждение в Германии удара по Крымскому мосту

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что представители бундесвера обсуждали подготовку к удару по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

«Очень жаль, что короткая память у наших «друзей» за рубежом. Поэтому я хочу сказать, что высокопоставленным офицерам надо не забывать историю и, прежде всего, заботиться о своих мирных городах и о своих мирных гражданах. Потому что подобная эскалация напряжённости и создание конфронтации с Россией может привести к тем же последствиям, которые были в 1945 году», — отметил он.

По его словам, сегодня было бы более разумно политикам в Европе, и, в частности, в Германии, говорить о мире, о взаимопонимании.

«Ну и следующее: «Уважаемые господа офицеры, слушайте послание президента Российской Федерации, в котором всё предельно понятно, прозрачно всё сказано и обозначено, не ищите лишние приключения на свою голову», — заключил собеседник RT.

Ранее сенатор Сергей Цеков в беседе с RT назвал циничным обсуждение в Германии удара по Крымскому мосту.