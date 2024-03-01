Медведев поручил в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что во исполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию необходимо «добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов».
В сжатые сроки необходимо добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений особо востребованных средств поражения и другой военной техники, отметил Медведев.
Он также поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.