Медведев поручил в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений

Заместитель председателя Совбеза России, первый замглавы военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев поручил членам созданной рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений.

Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что во исполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию необходимо «добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов».

В сжатые сроки необходимо добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений особо востребованных средств поражения и другой военной техники, отметил Медведев.

Он также поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.