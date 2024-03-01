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Медведев поручил в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений

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Заместитель председателя Совбеза России, первый замглавы военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев поручил членам созданной рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений.
Медведев поручил в сжатые сроки оптимизировать себестоимость вооружений
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что во исполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию необходимо «добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов».

В сжатые сроки необходимо добиться оптимизации структуры себестоимости вооружений особо востребованных средств поражения и другой военной техники, отметил Медведев.

Он также поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.

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