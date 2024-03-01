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В Казани отреставрируют памятник павшим воинам

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В столице Татарстана отреставрируют объект культурного наследия федерального значения — памятник павшим воинам, расположенный на острове на реке Казанке.

Об этом сообщает «Реальное время».

Памятник площадью 272,2 кв. м был установлен в первой половине XIX века по проекту Николая Алфёрова.

В ходе работ восстановят его первоначальный исторический образ 1823—1837 годов.

Заказчиком реставрационных работ выступило Министерство культуры России. Средства на ремонт будут направлены из федерального бюджета.

Отмечается, что одним из условий контракта является бесперебойная видеотрансляция хода выполнения работ в режиме реального времени, которую должен обеспечить подрядчик.

Предварительный срок сдачи — до 15 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном Московской области утвердили границы и режим использования объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов», 1941 год.

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