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В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС ФРГ

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В обсуждении возможной атаки на Крымский мост участвовал начальник отдела операций и учений ВВС Германии Грефе.
В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС ФРГ
  • Gettyimages.ru

Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».

Также в обсуждении участвовали инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.

Отмечается, что разговор мог состояться 19 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.

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