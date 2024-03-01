В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС ФРГ
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Текст разговора опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте».
Также в обсуждении участвовали инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
Отмечается, что разговор мог состояться 19 февраля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту.