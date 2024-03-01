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Песков заявил, что ему неизвестно содержание разговора военных ФРГ о Крымском мосте

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ознакомился с содержанием аудиосообщения, на котором военные бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост.
Песков заявил, что ему неизвестно содержание разговора военных ФРГ о Крымском мосте
  • РИА Новости

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на переданной ей аудиозаписи оказались разговоры высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

«Нет. Мы не знаем ничего об этом содержании», — сказал он на брифинге с журналистами.

По словам Пескова, ему неизвестно, доступна ли эта запись.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о разговорах офицеров бундесвера о Крымском мосте.

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