В Башкирии вынесли приговор экс-сотрудницам аэропорта Магнитогорска

Абзелиловский районный суд Башкирии осудил двух бывших сотрудниц аэропорта Магнитогорска за мошенничество.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016—2020 годах они фиктивно устраивали в аэропорт своих родственников и знакомых, а заработную плату присваивали.

В аэропорту осуждённые проработали 20 лет.

«С учётом позиции гособвинителя им назначено наказание на срок четыре с половиной года и четыре года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области вынесли приговор группе телефонных мошенников.