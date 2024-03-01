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В Башкирии вынесли приговор экс-сотрудницам аэропорта Магнитогорска

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Абзелиловский районный суд Башкирии осудил двух бывших сотрудниц аэропорта Магнитогорска за мошенничество.
В Башкирии вынесли приговор экс-сотрудницам аэропорта Магнитогорска
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016—2020 годах они фиктивно устраивали в аэропорт своих родственников и знакомых, а заработную плату присваивали.

В аэропорту осуждённые проработали 20 лет.

«С учётом позиции гособвинителя им назначено наказание на срок четыре с половиной года и четыре года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области вынесли приговор группе телефонных мошенников.

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