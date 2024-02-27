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В Ульяновской области вынесли приговор группе телефонных мошенников

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Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх жителей, обвиняемых в мошенничестве.
В Ульяновской области вынесли приговор группе телефонных мошенников
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

По имеющейся информации, в марте — мае 2023 года подсудимые обманным путём забирали деньги у граждан, поверивших в легенду о родственниках, попавших в ДТП.

В общей сложности злоумышленники нанесли ущерб пострадавшим на сумму более 3,1 млн рублей.

Суд приговорил участников группы к разным срокам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор против семи участников организованной преступной группы, признанных виновными по статье о мошенничестве.

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