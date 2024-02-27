В Ульяновской области вынесли приговор группе телефонных мошенников
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
По имеющейся информации, в марте — мае 2023 года подсудимые обманным путём забирали деньги у граждан, поверивших в легенду о родственниках, попавших в ДТП.
В общей сложности злоумышленники нанесли ущерб пострадавшим на сумму более 3,1 млн рублей.
Суд приговорил участников группы к разным срокам колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор против семи участников организованной преступной группы, признанных виновными по статье о мошенничестве.