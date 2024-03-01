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Бастрыкину доложат обстоятельства нападения стаи собак на беременную в Омске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о нападении стаи бродячих собак на беременную жительницу Омска.
Бастрыкину доложат обстоятельства нападения стаи собак на беременную в Омске
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 26 февраля, сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Собаки покусали беременную девушку в районе улицы 5-й Северной. Месяц назад на этом же месте собаки напали на первоклассницу.

Омские следователи инициировали процессуальную проверку. Доклад в центральный аппарат ведомства представит глава регионального следкома Олег Винников.

Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело после того, как ребёнок пострадал в результате нападения бродячей собаки.

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