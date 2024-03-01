Бастрыкину доложат обстоятельства нападения стаи собак на беременную в Омске
- РИА Новости
Инцидент произошёл 26 февраля, сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Собаки покусали беременную девушку в районе улицы 5-й Северной. Месяц назад на этом же месте собаки напали на первоклассницу.
Омские следователи инициировали процессуальную проверку. Доклад в центральный аппарат ведомства представит глава регионального следкома Олег Винников.
Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело после того, как ребёнок пострадал в результате нападения бродячей собаки.