РБК: Bosch выставил на продажу штаб-квартиру в Химках

Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.

Об этом РБК рассказали три консультанта по недвижимости, работавшие с этим объектом.

В пресс-службе российского офиса Bosch сообщили, что с учётом «необходимости адаптации бизнеса» рассматривают различные варианты наиболее эффективного использования здания и пока «решение не принято».

В декабре стало известно, что Bosch ведёт переговоры о продаже своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding.