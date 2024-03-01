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РБК: Bosch выставил на продажу штаб-квартиру в Химках

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.
РБК: Bosch выставил на продажу штаб-квартиру в Химках
  • Gettyimages.ru

Об этом РБК рассказали три консультанта по недвижимости, работавшие с этим объектом.

В пресс-службе российского офиса Bosch сообщили, что с учётом «необходимости адаптации бизнеса» рассматривают различные варианты наиболее эффективного использования здания и пока «решение не принято».

В декабре стало известно, что Bosch ведёт переговоры о продаже своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding.

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