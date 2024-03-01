РБК: Bosch выставил на продажу штаб-квартиру в Химках
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Об этом РБК рассказали три консультанта по недвижимости, работавшие с этим объектом.
В пресс-службе российского офиса Bosch сообщили, что с учётом «необходимости адаптации бизнеса» рассматривают различные варианты наиболее эффективного использования здания и пока «решение не принято».
В декабре стало известно, что Bosch ведёт переговоры о продаже своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding.