«Ъ»: компания Bosch продаст заводы в России турецкому инвестфонду

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведёт переговоры о продаже своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding.

Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.

По словам собеседника издания, Bosch уже уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники российским ритейлерам.

Как рассказал Иманов, китайская компания Hisense вышла из переговоров по приобретению активов, так как турецкий инвестфонд предложил более выгодную сумму.

Отмечается, что новый владелец намерен развернуть на мощностях Bosch в России не только выпуск техники, но и контрактное производство для сторонних марок.

В августе завод Bosсh, расположенный под Самарой, переименовали в «НАМИ инновационные компоненты».