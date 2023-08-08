Бывший завод Bosch в Самарской области переименовали

Завод Bosсh, расположенный под Самарой, переименовали в «НАМИ инновационные компоненты».

Об этом сообщает kp.ru.

«Данная процедура — это первый этап по внедрению компетенций ФГУП «НАМИ» в процесс перезапуска предприятия», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в июне 2023 года ООО «Роберт Бош Самара» приобрело ФГУП «НАМИ». В продолжение своей деятельности компания планирует начать производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Планируется, что их производство будет осуществляться на проектных мощностях с 2025 года.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы из Hisense намерены купить российские заводы Bosch.