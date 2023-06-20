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«Ъ»: китайская Hisense намерена купить российские заводы Bosch

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Китайские инвесторы из Hisense намерены купить российские заводы Bosch.
«Ъ»: китайская Hisense намерена купить российские заводы Bosch
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на заводы претендуют несколько покупателей — китайские Midea и Hisense, а также неизвестный турецкий инвестор. Однако, по словам источника издания, Hisense якобы уже согласовала покупку. Вместе с этим в Bosch говорят, что переговоры ещё не завершены.

Отмечается, что эксперты оценивали стоимость предприятий в 3,8—4,4 млрд рублей. 

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил, что импорт автомобилей из Китая в Россию за январь — май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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