В ФТС заявили о почти троекратном росте импорта китайских автомобилей в Россию

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что импорт автомобилей из Китая в Россию за январь — май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей», — заявил Давыдов, отметив, что также фиксируется большой рост поставок специальной техники и грузовиков.

Он уточнил, что импорт строительной техники при этом вырос почти в восемь раз.

Ранее Давыдов заявил, что ФТС России пока не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики.