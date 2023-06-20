В ФТС заявили о почти троекратном росте импорта китайских автомобилей в Россию
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Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей», — заявил Давыдов, отметив, что также фиксируется большой рост поставок специальной техники и грузовиков.
Он уточнил, что импорт строительной техники при этом вырос почти в восемь раз.
Ранее Давыдов заявил, что ФТС России пока не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики.