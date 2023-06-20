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ФТС России пока не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики

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Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что ведомство пока не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики.
ФТС России пока не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

«Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим», — пояснил он данное решение.

Как уточняет агентство, ФТС не публикует информацию о таможенной статистике с весны 2022 года.

Ранее Давыдов заявил, что КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России.

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