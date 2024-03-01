Юрист призвала два раза в год проверять исполнение договора пожизненной ренты

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT объяснила важность контроля со стороны государства процесса оформления договора пожизненной ренты.

Юрист отметила, что договор пожизненной ренты обычно подписывается одиноким пожилым человеком без наследников.

«Почему обязательно нужен надзор? Плательщик пожизненной ренты становится собственником квартиры. Квартира находится под ограничением. Там есть ограничение, сделанное в части отчуждения этого объекта третьим лицом без согласия рентополучателя. Но люди с возрастом теряют когнитивные способности. Кто-то переносит инсульт, у кого-то в силу каких-то соматических заболеваний головной мозг работает не так, как работал даже до того, как он заключал договор», — объяснила Ярмуш.

Она добавила, что договор пожизненной ренты может быть в любой момент оспорен рентополучателем в судебном порядке в случае неисполнения условий.

Однако пожилой человек по тем или иным причинам может не иметь возможности инициировать данную процедуру.

«И этот плательщик ренты может совершенно спокойно (не выполнять условия договора. — RT). Он может вообще прекратить рентные платежи, отправить этого человека в частные пансионаты для престарелых с минимальным содержанием. И всё, рентополучатель уже ничего не получает и не может оспорить нарушение договора пожизненной ренты. И не может никак себя защитить. Поэтому государство должно защищать своих граждан. Даже если граждане его об этом не просят в силу того, что они юридически не подкованы», — считает собеседница RT.

По её мнению, государственные органы в лице органов соцзащиты могли бы два раза в год проверять, исполняются ли условия договора пожизненной ренты.

«Они должны контролировать проживание, опрашивать (рентополучателя и соседей. — RT). Узнавать, всё ли хорошо», — заключила Ярмуш.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя.

Подробнее — в материале RT.