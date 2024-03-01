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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка

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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка, спасатели выдвинулись на поиски пропавшего.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России по Сахалинской области.

По данным ведомства, у мужчины вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на другой маяк, находящийся на расстоянии 35 км.

«Но на данном маяке так и не появился», — говорится в сообщении.

На поиски мужчины выдвинулись два сотрудника поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом.

Ранее сотрудники МЧС России спасли альпинистов на Эльбрусе.

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