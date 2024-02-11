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Сотрудники МЧС России спасли альпинистов на Эльбрусе

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Сотрудники МЧС России спасли альпинистов на Эльбрусе, сообщили в региональном управлении ведомства.

В 22:20 10 февраля спасателям поступило сообщение о том, на высоте 5 000 метров группа запросила о помощи для спуска. По предварительной информации, у туристов обморожение конечностей.

«Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшего мужчину с гор Хакасии.

Уточняется, что во время восхождения 49-летний турист получил травму ноги и не смог самостоятельно передвигаться.

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