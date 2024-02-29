В Союзе турагентств рассказали об особенностях путешествий с детьми за рубеж

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.

«Согласно нашему законодательству, дети с самого рождения имеют право на получение загранпаспорта, и никакие вопросы по поводу гражданства возникать не должны», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для выезда за рубеж достаточно загранпаспорта, а свидетельство о рождении необходимо для выдачи доверенности, если ребёнок едет с другим родственником.

Ранее сообщалось, что большинство российских туристов путешествовали внутри страны в зимний сезон.