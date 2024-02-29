RT в Telegram
Подпишись

В Союзе турагентств рассказали об особенностях путешествий с детьми за рубеж

Короткая ссылка
Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.
В Союзе турагентств рассказали об особенностях путешествий с детьми за рубеж
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Согласно нашему законодательству, дети с самого рождения имеют право на получение загранпаспорта, и никакие вопросы по поводу гражданства возникать не должны», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для выезда за рубеж достаточно загранпаспорта, а свидетельство о рождении необходимо для выдачи доверенности, если ребёнок едет с другим родственником.

Ранее сообщалось, что большинство российских туристов путешествовали внутри страны в зимний сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить