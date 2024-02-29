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Губернатор Кондратьев: новые нацпроекты позволят повысить качество жизни кубанцев

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал планы по внедрению новых нацпроектов. По его словам, они позволят повысить качество жизни кубанцев.
Губернатор Кондратьев: новые нацпроекты позволят повысить качество жизни кубанцев
  • Gettyimages.ru
  • © PavelFilatov

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Кондратьев, нацпроекты ориентированы на создание новых объектов в регионах.

«Начали модернизацию ЖКХ, реконструировали сотни километров дорог. Оснастили наши школы и больницы современным оборудованием, причём не только в крупных городах, — нам удалось достичь кардинального улучшения по многим сферам социально-экономической жизни края», — заявил глава региона.

По его словам, новые нацпроекты важны для будущего Кубани.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

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