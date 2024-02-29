Губернатор Кондратьев: новые нацпроекты позволят повысить качество жизни кубанцев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал планы по внедрению новых нацпроектов. По его словам, они позволят повысить качество жизни кубанцев.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Кондратьев, нацпроекты ориентированы на создание новых объектов в регионах.

«Начали модернизацию ЖКХ, реконструировали сотни километров дорог. Оснастили наши школы и больницы современным оборудованием, причём не только в крупных городах, — нам удалось достичь кардинального улучшения по многим сферам социально-экономической жизни края», — заявил глава региона.

По его словам, новые нацпроекты важны для будущего Кубани.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.