Губернатор Кондратьев: новые нацпроекты позволят повысить качество жизни кубанцев
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Как отметил Кондратьев, нацпроекты ориентированы на создание новых объектов в регионах.
«Начали модернизацию ЖКХ, реконструировали сотни километров дорог. Оснастили наши школы и больницы современным оборудованием, причём не только в крупных городах, — нам удалось достичь кардинального улучшения по многим сферам социально-экономической жизни края», — заявил глава региона.
По его словам, новые нацпроекты важны для будущего Кубани.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.